Джордж Мартин рассказал о финале "Песни льда и пламени"

Писатель заявил, что финал книги будет отличаться от сериального.

Автор саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин, по мотивам книг которого сняли сериал "Игра престолов", рассказал о финале культовой истории. Он подтвердил слухи о том, что конец седьмой части романа будет отличаться от сериального. Об этом пишет Die Welt.

Мартин рассказал, что в "Игре престолов" показали один из вариантов исхода событий, но не единственный возможный. В частности, история будет отличаться в части судьбы одного из представителей рода Старков.

Мартин также выразил недоумение, что продолжение сериала обогнало по времени выход его книг. Автор "Песни льда и пламени" рассказал, что еще в период, когда снимался третий сезон, сценаристы намеревались завершить сериал на седьмом сезоне. Оставшиеся книги Мартина хотели экранизировать в виде отдельных фильмов. Однако руководство HBO решило по-своему и оставило весь долгоиграющий проект в эфире.

Отвечая на вопрос о будущих планах, писатель отметил, что будет продолжать то, что делал последние несколько лет, а именно заканчивать книгу "Ветра зимы" и писать следующую – "Мечту весны".

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Видео: YouTube / Daryl Dixon