Раскрыты подробности приквела "Голодных игр"

Действие развернется за 64 года до событий, описанных в антиутопии.

Стали известны подробности приквела "Голодных игр". Главным героем нового романа Сюзанны Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях" станет Кориолан Сноу (президент Панема). Об этом сообщает The Guardian.

Действие в фильме будет разворачиваться за 64 года до событий, описанных в оригинальной саге. История расскажет о молодости будущего президента Панема и главного злодея тоталитарного государства, в котором каждый год проходит бойня между детьми и подростками.

Отметим, что в "Голодных играх" не раскрываются подробности того, как Сноу пришел к власти, чем занимался до этого и любил ли кого-то. Ожидается, что в "Балладе о певчих птицах и змеях" появятся ответы на все эти вопросы.

Книга Коллинз выйдет в мае 2020 года, после этого начнется работа над киноадаптацией романа. Во всех частях "Голодных игр" президента Сноу играл лауреат "Золотого глобуса" Дональд Сазерленд.

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