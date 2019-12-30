Михаил Трухин переживает из-за срыва съемок седьмого сезона сериала "Сваты"

Актер сыграет нового персонажа, директора сельского клуба Палыча.

Актер Михаил Трухин переживает из-за возможного срыва съемок седьмого сезона сериала "Сваты". О своем беспокойстве он заявил в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Трухина, неизвестно, будет ли продолжен сериал на восьмой сезон, поскольку создатели проекта с большими проблемами заканчивают седьмую часть. Актер отметил, что ему страшно говорить об окончании съемок этой части. С самого начала проект преследуют неудачи: сначала актеров не пускали на Украину, затем появились сообщения об отказе артистов участвовать в съемках. Михаил Трухин опасается, что могут возникнуть еще проблемы, которые помешают выходу седьмого сезона популярного сериала.

Отметим, что в новой части Трухин, более известный зрителям по сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы", сыграет директора сельского клуба Палыча. В частности, его персонаж появится на свадьбе Женьки и американца Джека.

Как ранее сообщил исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов, седьмой сезон сериала "Сваты" выйдет на экраны в 2021 году. "Мы молимся, чтоб так все и было", - заявил актер.

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