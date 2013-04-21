За наводку на нелегальную свалку в Ленобласти жители региона будут получать награды

Информация об организаторах незаконного вывоза мусора принесет неравнодушным гражданам вознаграждение.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить региональный законопроект о поощрении ценными подарками граждан, чьи сведения помогут пресечь появление нелегальной свалки или выйти на организаторов таковой. Над проектом постановления будет работать Государственный комитет по экологическому надзору вместе с профильными ведомствами под его эгидой. Сообщение об инициативе главы региона опубликовала пресс-служба правительства Ленобласти.

Уточняется, что заявления и жалобы - в фото-, видео- и письменной форме будет принимать эконадзор, а обрабатывать - ЦУР, Центр управления регионом. Пойманных виновников будут привлекать к вывозу мусора на соответствующие площадки и полигоны за их счет, обязывать ликвидировать нанесенный окружающей среде ущерб и нести ответственность вплоть до уголовной.

Ситуация в регионе остается напряженной не только со стихийными свалками, но и с безалаберным отношением к природе отдыхающих - недавно о замусоренных Кавголовском озере и озере Донцо сообщали активисты и местные жители.

Фото: Pixabay