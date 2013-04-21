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За наводку на нелегальную свалку в Ленобласти жители региона будут получать награды
Вчера, 23:34
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vestnick Добавить в Яндекс.Новости

За наводку на нелегальную свалку в Ленобласти жители региона будут получать награды

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Информация об организаторах незаконного вывоза мусора принесет неравнодушным гражданам вознаграждение.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить региональный законопроект о поощрении ценными подарками граждан, чьи сведения помогут пресечь появление нелегальной свалки или выйти на организаторов таковой. Над проектом постановления будет работать Государственный комитет по экологическому надзору вместе с профильными ведомствами под его эгидой. Сообщение об инициативе главы региона опубликовала пресс-служба правительства Ленобласти. 

Уточняется, что заявления и жалобы - в фото-, видео- и письменной форме будет принимать эконадзор, а обрабатывать - ЦУР, Центр управления регионом. Пойманных виновников будут привлекать к вывозу мусора на соответствующие площадки и полигоны за их счет, обязывать ликвидировать нанесенный окружающей среде ущерб и нести ответственность вплоть до уголовной. 

Ситуация в регионе остается напряженной не только со стихийными свалками, но и с безалаберным отношением к природе отдыхающих - недавно о замусоренных Кавголовском озере и озере Донцо сообщали активисты и местные жители. 

Фото: Pixabay

 

Теги: борьба с мусором, нелегальные свалки, организатор свалки, постановление дрозденко, ценные подарки, эконадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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