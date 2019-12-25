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Рядом с Кавголовским озером накапливается "ничейный" мусор
Сегодня, 14:23
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Рядом с Кавголовским озером накапливается "ничейный" мусор

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Различные ведомства никак не могут определиться, кто должен убирать мусор безответственных отдыхающих с берегов Кавголовского озера.

На пляжах Кавголовского озера во Всеволожском районе Ленинградской области продолжает оставаться напряженной ситуация с вывозом мусора, оставленным на берегах и в прибрежной зоне массово выезжающими на отдых жителями Петербурга и пригородов. Окрестности озера не изобилуют оборудованными для сбора мусора площадками, а сами отдыхающие не всегда утруждают себя выносом мусора в немногочисленные контейнеры, установленные на парковках. 

Поэтому стихийные свалки мусора возникают на берегах, в примыкающем лесу и рядом с проходящей вдоль озера железной дорогой. Администрация городского поселения Токсово препоручает задачу по вывозу мусора региональному оператору, тот в свою очередь считает замусоренную территорию зоной ответственности РЖД. 

Сами пляжи до сих пор не оборудованы ни информационными щитами, ни минимальной инфраструктурой для утилизации отходов после отдыха, ни туалетами, в связи с чем все человеческие отходы попадают в лес и в озеро. 

Обилие гниющего и разлетающегося по округе мусора способствует и возникновению на прибрежной территории пожаров. Недавно МЧС предупредило о повышении в Ленобласти уровня пожароопасности. 

Фото: Новости Мурино и Девяткино в соцсети ВКонтакте 

Теги: кавголовское озеро, ленобласть, мусор туристов, помойка на берегу, региональный оператор, ржд, свалки в ленобласти, токсово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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