Рядом с Кавголовским озером накапливается "ничейный" мусор

Различные ведомства никак не могут определиться, кто должен убирать мусор безответственных отдыхающих с берегов Кавголовского озера.

На пляжах Кавголовского озера во Всеволожском районе Ленинградской области продолжает оставаться напряженной ситуация с вывозом мусора, оставленным на берегах и в прибрежной зоне массово выезжающими на отдых жителями Петербурга и пригородов. Окрестности озера не изобилуют оборудованными для сбора мусора площадками, а сами отдыхающие не всегда утруждают себя выносом мусора в немногочисленные контейнеры, установленные на парковках.

Поэтому стихийные свалки мусора возникают на берегах, в примыкающем лесу и рядом с проходящей вдоль озера железной дорогой. Администрация городского поселения Токсово препоручает задачу по вывозу мусора региональному оператору, тот в свою очередь считает замусоренную территорию зоной ответственности РЖД.

Сами пляжи до сих пор не оборудованы ни информационными щитами, ни минимальной инфраструктурой для утилизации отходов после отдыха, ни туалетами, в связи с чем все человеческие отходы попадают в лес и в озеро.

Обилие гниющего и разлетающегося по округе мусора способствует и возникновению на прибрежной территории пожаров. Недавно МЧС предупредило о повышении в Ленобласти уровня пожароопасности.

Фото: Новости Мурино и Девяткино в соцсети ВКонтакте