Жители Ленобласти обратили внимание на проблему с мусором на берегах озера Донцо

Комитет по природным ресурсам Ленобласти переадресовал обеспокоенных судьбой озера Донцо в Комитет эконадзора.

Озеро Донцо в Волосовском районе Ленинградской области стало очередным водоемом, экологическая обстановка рядом с которым стала предметом для беспокойства местных жителей. 4 июля к ситуации на берегах озера вновь привлекли внимание активисты, сообщившие о тревожной тенденции властям области: массово выезжающие отдыхать на озеро жители Петербурга и региона оставляют после себя горы мусора и следы костров, расставляют палатки и автомобили хаотично, без какой бы то ни было заботы об окружающей среде.

Контейнеров для отходов возле озера катастрофически не хватает, рейды инспекторов проводятся не системно и скорее в фоновом режиме - отдыхающих просят убирать за собой и следить за порядком в громкоговоритель, но никаких мер для противодействия не принимают.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти объясняет эти рекомендательные визиты отсутствием необходимых для выписывания штрафов или привлечения к административной ответственности полномочий: озеро Донцо не относится к особо охраняемым природным территориям. Ситуацию могли бы спасти постоянные визиты сотрудников Госэконадзора, но ведомство признает, что для регулярных рейдов у них просто не хватает сотрудников.

В данный момент местные жители надеются лишь на скорое появление в районе озера недавно созданной экомилиции.

Фото: Piter.TV

