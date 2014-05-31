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Жители Ленобласти обратили внимание на проблему с мусором на берегах озера Донцо
Сегодня, 19:27
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Жители Ленобласти обратили внимание на проблему с мусором на берегах озера Донцо

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Комитет по природным ресурсам Ленобласти переадресовал обеспокоенных судьбой озера Донцо в Комитет эконадзора.

Озеро Донцо в Волосовском районе Ленинградской области стало очередным водоемом, экологическая обстановка рядом с которым стала предметом для беспокойства местных жителей. 4 июля к ситуации на берегах озера вновь привлекли внимание активисты, сообщившие о тревожной тенденции властям области: массово выезжающие отдыхать на озеро жители Петербурга и региона оставляют после себя горы мусора и следы костров, расставляют палатки и автомобили хаотично, без какой бы то ни было заботы об окружающей среде. 

Контейнеров для отходов возле озера катастрофически не хватает, рейды инспекторов проводятся не системно и скорее в фоновом режиме - отдыхающих просят убирать за собой и следить за порядком в громкоговоритель, но никаких мер для противодействия не принимают. 

Комитет по природным ресурсам Ленобласти объясняет эти рекомендательные визиты отсутствием необходимых для выписывания штрафов или привлечения к административной ответственности полномочий: озеро Донцо не относится к особо охраняемым природным территориям. Ситуацию могли бы спасти постоянные визиты сотрудников Госэконадзора, но ведомство признает, что для регулярных рейдов у них просто не хватает сотрудников. 

В данный момент местные жители надеются лишь на скорое появление в районе озера недавно созданной экомилиции

Фото: Piter.TV
 

Теги: комитет по природным ресурсам, комитет эконадзора, мусор на озере донцо, отдыхающие мусорят, палатки на берегу, стихийные свалки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Ковалёв Дима
Сегодня 23:41

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