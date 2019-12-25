С территорий несанкционированных свалок в лесах Ленобласти вывезли более 1,5 тыс. кубометров мусора

Председатель Комитета Леонид Стулов уточнил, что предварительно проведено тщательное исследование местности: выявлено 44 точки незаконного складирования мусора общим объемом около 3,5 тыс. куб. м.

В октябре текущего года на территории Ленинградской области была успешно организована ликвидация 10 нелегальных свалок в лесных массивах, откуда удалено более 1,5 тыс. кубометров различного мусора. Начало осени ознаменовалось стартом масштабной операции Комитета природных ресурсов по очищению лесов от стихийных скоплений отходов, информирует пресс-служба ведомства.

Председатель Комитета Леонид Стулов уточнил, что предварительно проведено тщательное исследование местности: выявлено 44 точки незаконного складирования мусора общим объемом около 3,3 тыс. куб. м. Ответственность за проведение уборочных мероприятий возложена на соответствующие структуры, надзор за ходом работ осуществляется силами самого комитета совместно с представителями организации "Ленобллес".

На сегодняшний день уборка выполнена в Кингисеппском, Рощинском и Северо-Западном лесничествах.

Фото: Правительство Ленобласти