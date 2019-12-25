Благоустройство набережной реки Тосна завершено в Никольском

Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан: на участках, пересекающих проезжую часть, сделаны низкие бордюры, а ширина центральных тротуаров увеличена.

После завершения работ по благоустройству набережная реки Тосна в городе Никольское приобрела более уютный и привлекательный вид, что сделало пространство комфортным для местных жителей. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на Октябрьской набережной были оборудованы смотровые площадки с городскими качелями, лавочками и шезлонгами. Появилась удобная пешеходная тропинка, проложен прогулочный маршрут вдоль берега, обустроена детская игровая зона, установлен теннисный корт и разбиты цветники с розами, липами и кустами сирени.

Всего в текущем году в регионе реализуется проект по благоустройству 97 общественных зон, из которых почти 90 уже завершены, остальные ожидают финишных этапов работ.

