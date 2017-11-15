Губернатор Ленобласти учредил в регионе экологическую милицию

Александр Дрозденко подписал постановление о создании экомилиции.

В Ленинградской области появится новое подразделение Комитета государственного экологического надзора, ответственное за мониторинг и выявление нелегальных свалок в регионе. Подведомственное учреждение получит название экологической милиции. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Известно, что штат экомилиции будет состоять из 104 человек, а для поимки организаторов незаконных свалок и всех причастных к нелегальному вывозу мусора экомилиционеров, как говорится в постановлении, наделят широкими полномочиями. У новой службы появится своя особая форма, техника и система наблюдательных и опорных пунктов в различных районах.

Ранее Госэконадзор Ленобласти отчитался о ликвидации 280 свалок с начала года.

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