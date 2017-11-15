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Губернатор Ленобласти учредил в регионе экологическую милицию
Вчера, 22:30
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Губернатор Ленобласти учредил в регионе экологическую милицию

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Александр Дрозденко подписал постановление о создании экомилиции.

В Ленинградской области появится новое подразделение Комитета государственного экологического надзора, ответственное за мониторинг и выявление нелегальных свалок в регионе. Подведомственное учреждение получит название экологической милиции. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

Известно, что штат экомилиции будет состоять из 104 человек, а для поимки организаторов незаконных свалок и всех причастных к нелегальному вывозу мусора экомилиционеров, как говорится в постановлении, наделят широкими полномочиями. У новой службы появится своя особая форма, техника и система наблюдательных и опорных пунктов в различных районах. 

Ранее Госэконадзор Ленобласти отчитался о ликвидации 280 свалок с начала года. 

Фото: Pixabay

Теги: дрозденко, комитет ленинградской области по обращению с отходами, мусор, нелегальные свалки мусора, постановление губернатора, стихийные свалки, экомилиция, эконадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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