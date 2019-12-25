Госэконадзор Ленобласти ликвидировал 280 свалок с начала года

По требованию эконадзора с нелегальных свалок Ленобласти вывезли более 54 тысяч кубометров отходов.

Пресс-служба Правительства Ленинградской области опубликовала статистику деятельности Комитета государственного экологического надзора за первое полугодие 2021 года. Объем мусора, вывезенного по требованию комитета с незаконных свалок, вырос в текущем году в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудники эконадзора ликивдировали 280 нелегальных свалок; с них было вывезено под контролем инспекторов более 54 000 кубометров отходов.

В связи с увеличением количества стихийно и незаконно возникающих свалок - особенно на территории лесного фонда - инспекторы эконадзора проводят и регулярные рейды, выявляя и перевозящий мусор спецтранспорт. В планах ведомства - расширение судебной практики с решениями в пользу эконадзора, введение ограничительных мер для нарушителей природоохранного и природопользовательского законодательства и использование мобильной лаборатории для ускоренного анализа почв и воды и установления ущерба загрязненным территориям. Все эти меры, вкупе с увеличенными штрафами. могут уже в ближайшее время сделать практику нелегального вывоза мусора нерентабельной.

Ранее суд обязал организаторов нелегальной свалки в Мурино заплатить штраф в размере 79 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области