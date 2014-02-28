За минувшую субботу в Петербурге вакцинировались более 14 тыс. человек

В воскресенье, 31 октября, стало известно, что за минувшую субботу в Петербурге более 14 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.
Так, первично вакцинировались 10 848 человек. Всего выполнено 14007 инъекций.
Недавно Piter.tv писал, что по последним данным Смольного, на 31 октября, в петербургских стационарах в реанимации с COVID-19 находятся более 700 человек. За сутки в стационары поступили 504 петербуржца.
Ранее в Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 82 человека. С начала пандемии коронавирусом заболели 708 554 человека.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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