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В Петербурге за сутки COVID-19 заболели более 3,5 тысяч человек
Сегодня, 11:53
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В Петербурге за сутки COVID-19 заболели более 3,5 тысяч человек

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С начала пандемии коронавирусом заболели 708 554 человека.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 3 597 человек, выздоровели 1 884 человека, умерли – 82 человека. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 7 603 человека, на третьем месте находится Московская область – 2 737 человек. По всей стране за сутки заболели 40 993 человека. 

Тем временем в Петербурге ужесточают коронавирусные ограничения. Кроме того, с 8 ноября вводят новые ковидные ограничения. Также ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года.

Фото: Piter.TV

Теги: заболевамость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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