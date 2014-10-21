В петербургских стационарах в реанимации с COVID-19 лежат более 700 человек

За сутки в стационары поступили 504 петербуржца.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 31 октября. Согласно документу, в стационарах в реанимации с COVID-19 и пневмонией лежат 745 человек

За сутки в стационары поступили 504 петербуржца, а выписались 562 человека. В настоящее время в больницах свободно 35,1% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. В больницах находятся 7 782 человека, из них к ИВЛ подключены 366 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 330 человек, в "Заре" – 627 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 28 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 39 413 человек.

Петербург по-прежнему находится на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 3 597 человек, выздоровели 1 884 человека, умерли – 82 человека.

Фото: Piter.TV