За минувшие выходные в Петербурге и области произошло более тысячи ДТП

Больше аварий случилось на территории области.

С 11 по 14 июня на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 1 143 ДТП. Такие данные предоставила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

В авариях пострадали 82 человека, среди них 12 детей. 4 ДТП оказались смертельными, несовершеннолетних среди погибших нет.

Всего участники дорожного движения сделали более 8 тыс. нарушений ПДД, 392 из них совершили пешеходы. Также были задержаны 216 человек за административные правонарушения.

Так, например, накануне в центре Петербурга произошла авария из-за разводка мостов, а в Лавриках вылетела с дороги в кусты.

Фото: Мотосолидарность ДТП / ВКонтакте