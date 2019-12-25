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За минувшие выходные в Петербурге и области произошло более тысячи ДТП
Сегодня, 13:44
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nadezhda_sib

За минувшие выходные в Петербурге и области произошло более тысячи ДТП

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Больше аварий случилось на территории области.

С 11 по 14 июня на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 1 143 ДТП. Такие данные предоставила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

В авариях пострадали 82 человека, среди них 12 детей. 4 ДТП оказались смертельными, несовершеннолетних среди погибших нет. 

Всего участники дорожного движения сделали более 8 тыс. нарушений ПДД, 392 из них совершили пешеходы. Также были задержаны 216 человек за административные правонарушения. 

Так, например, накануне в центре Петербурга произошла авария из-за разводка мостов, а в Лавриках вылетела с дороги в кусты.

Фото: Мотосолидарность ДТП / ВКонтакте

 

Теги: авария, дтп, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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