Легковушка вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики

Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Утром воскресенья, 14 июня, жители города заметили легковушку, которая вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Предполагается, что из-за высокой скорости водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и улетел в кусты. Автор фотографий пошутил о том, что "автомобиль решил спрятаться" в кустах. Детали случившегося неизвестны.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в забор на Выборгском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today