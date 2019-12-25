Легковушка вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики

Утром воскресенья, 14 июня, жители города заметили легковушку, которая вылетела с дороги на Шоссе в Лаврики. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Предполагается, что из-за высокой скорости водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и улетел в кусты. Автор фотографий пошутил о том, что "автомобиль решил спрятаться" в кустах. Детали случившегося неизвестны.
Ранее мы писали, что автомобиль влетел в забор на Выборгском шоссе.
Фото: vk.com/spb_today
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