В ночь на воскресенье, 14 июня, автомобиль влетел в забор на Выборгском шоссе, недалеко от Суздальского проспекта. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На видео видно, что машина получила серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы отмечают, что "водитель был в нетрезвом состоянии и без прав".
На данный момент сотрудники ДПС пытаются разобраться в случившемся.
Ранее мы писали, что в Красносельском районе "Фольксваген" сбил велосипедиста.
Видео: Piter.tv
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