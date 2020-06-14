Машина получила серьезные повреждения.

В ночь на воскресенье, 14 июня, автомобиль влетел в забор на Выборгском шоссе, недалеко от Суздальского проспекта. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На видео видно, что машина получила серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы отмечают, что "водитель был в нетрезвом состоянии и без прав".

На данный момент сотрудники ДПС пытаются разобраться в случившемся.

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Видео: Piter.tv