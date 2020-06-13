В Красносельском районе "Фольксваген" сбил велосипедиста

Двухколесный транспорт пересекал переход на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии в Красносельском районе пострадал велосипедист. Видео с камер наблюдения, на которых запечатлено ДТП 13 июня, оказалось в распоряжении Piter.tv.

На кадрах видно, как на перекрестке улицы Добровольцев и проспекта Ветеранов автомобиль "Фольксваген" сбил велосипедиста. Двухколесный транспорт и его водитель пересекали пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Свидетели ДТП рассказали, что велосипедисту все-таки потребовалась помощь медиков.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП на перекрестке Богатырского и Коломяжского попал на видео. Информация о пострадавших пока не появилась.

Видео: Piter.tv