В Красносельском районе "Фольксваген" сбил велосипедиста

В результате аварии в Красносельском районе пострадал велосипедист. Видео с камер наблюдения, на которых запечатлено ДТП 13 июня, оказалось в распоряжении Piter.tv.
На кадрах видно, как на перекрестке улицы Добровольцев и проспекта Ветеранов автомобиль "Фольксваген" сбил велосипедиста. Двухколесный транспорт и его водитель пересекали пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Свидетели ДТП рассказали, что велосипедисту все-таки потребовалась помощь медиков.
Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП на перекрестке Богатырского и Коломяжского попал на видео. Информация о пострадавших пока не появилась.
Видео: Piter.tv
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