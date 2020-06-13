Момент ДТП на перекрестке Богатырского и Коломяжского попал на видео

Информация о пострадавших пока не появилась.

В Приморском районе Петербурга вечером 13 июня случилось ДТП с участием двух иномарок. Момент ДТП попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в нашем распоряжении.

На кадрах видно, как на перекрестке-"вафельнице" столкнулись "Рено" и "Дэу". Один из автомобилей при левом повороте врезался в другую машину, которая ехала по прямой. От столкновения одна иномарка лишилась крышки переднего бампера. У обоих автомобилей крайне сильно пострадал передний бампер и двери. Информация о пострадавших и деталях происшествия пока не появилась.

Ранее мы сообщали о том, что на Выборгской набережной внедорожник "подбил" мотоциклиста. В нашем распоряжении оказался момент ДТП.

Видео: Piter.tv