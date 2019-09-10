На петербургской дороге появится новая "вафля"

Свежая вафельная разметка расположится на углу Коломяжского и Богатырского.

Об этом узнал "Петербургский дневник".

"Вафли" из желтого термопластика – пока только экспериментальное усовершенствование дорог. В городе таких всего две: на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели и на углу Пискаревского и Полюстровского. Разметки сделали минувшим летом.

В Смольном идею оценили положительно и продолжат оборудовать такой разметкой сложные перекрестки. Она обозначает границы перекрестка, за которые нельзя заезжать, если на нем сфомировалась пробка. Чаще всего при пересечении двух магистралей, где одна – главная, автомобили со второстепенной стоят на светофоре долгое время: им не дают въехать. Разметка и видеонаблюдение позволяют освободить путь для второстепенных. Более того, термопластиковая разметка держится на дорожном покрытии гораздо дольше, чем обычная краска.

Работы на одном перекрестке обойдутся в 120 тысяч рублей, дороже выйдет монтаж и подключение видеокамер.

"Пока что рано говорить о каких-то результатах. Пусть на Орбели разметке уже несколько месяцев, но это было лето, пробки и так были небольшими". – отметила пресс-секретарь Дирекции по организации дорожного движения Мила-Мария Горячева.

Новую "вафельницу" пресс-секретарь пообещала на этой неделе.

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Фото: "Петербургский дневник"