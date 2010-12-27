Фура застряла под железнодорожным мостом на Боровой улице

Водитель большегруза повредил кабину.

Днем 10 сентября петербуржцы сообщили о фуре, которая застряла под железнодорожным мостом на Боровой улице. В сети появилась фотография с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что водитель большегруза выбежал из машины и начал бегать по дороге и тормозить проезжающие мимо авто. На снимке видно, что серьезно пострадала кабина грузовика.

Многих интернет-пользователей удивила эта ситуация. Они не понимают, зачем водитель решил ехать под мостом, ведь очевидно, что габариты фуры не позволяют ей пересечь преграду.

Ранее мы писали, что внедорожник перевернулся на крышу на Выборгской набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб