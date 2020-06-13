На Выборгской набережной внедорожник "подбил" мотоциклиста

Информация о состоянии здоровья пострадавшего пока не поступала.

В распоряжении Piter.tv оказался момент аварии на Выборгской набережной перед Кантемировским мостом, которая произошла днем 13 июня.

На кадрах можно заметить, как водитель внедорожника во второй полосе при повороте на Кантемировскую улицу не обратил внимание на мотоцикл. Автомобиль "подрезал" байкера, положил "железного коня" на бок. Водитель прошел вместе с транспортным средством порядка десяти метров. О состоянии здоровья пострадавшего информация пока не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в результате массового ДТП на КАД погиб один человек. Ещё один водитель находится в тяжёлом состоянии.

Видео: Piter.tv