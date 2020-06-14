ДТП "из-за развода мостов" произошло в Петербурге

Водитель остановился посмотреть на мост, но стал участником конфликта.

В ночь на воскресенье, 14 июня, на Дворцовой набережной возник конфликт, который в итоге привел к ДТП, Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Выяснилось, что один из водителей остановился, чтобы посмотреть как разводят мост. Этим оказался крайне недоволен пешеход который до этого разгонял другие автомобили. Избегая драки, водитель уже собирался оставить идею о созерцании и отправиться по делам, но случайно въехал в задний бампер впереди стоящей машины. Отмечается, что в этот момент пешеход, который ругался с автовладельцем, сразу же скрылся.

Чем всё закончилось на данный момент неизвестно.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в забор на Выборгском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today