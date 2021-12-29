За минувшие сутки в ковидные больницы привезли более 700 петербуржцев

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 628 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 февраля.
Выписали из больниц 682 петербуржцев, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме. Еще 630 жителей попали в реанимацию. К аппаратам ИВЛ подключили 323 человека.
На амбулаторном лечении находятся свыше 158 тыс. горожан. Карантин соблюдают 257 человек.
Более 20 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест. Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%.
Фото: Piter.tv
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