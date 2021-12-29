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За минувшие сутки в ковидные больницы привезли более 700 петербуржцев
Сегодня, 16:40
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За минувшие сутки в ковидные больницы привезли более 700 петербуржцев

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Еще 630 жителей попали в реанимацию.

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 628 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 февраля.

Выписали из больниц 682 петербуржцев, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме. Еще 630 жителей попали в реанимацию. К аппаратам ИВЛ подключили 323 человека. 

На амбулаторном лечении находятся свыше 158 тыс. горожан. Карантин соблюдают 257 человек. 

Более 20 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест. Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%.

Фото: Piter.tv

Теги: больные, здоровье, ковидная статистика, ковидные стационары, лечение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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