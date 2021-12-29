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Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%
Сегодня, 10:13
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Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%

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В России общий коллективный иммунитет достиг 61,9%.

В Петербурге на 1,4 % снизился коллективный иммунитет к COVID-19. Теперь этот показатель составляет 85,5%. Об этом сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф".  

В России общий коллективный иммунитет достиг 61,9%. Ранее он был выше почти на 3%. Тенденция связана со снижением иммунитета граждан, которые перенесли недуг более полугода назад. 

Однако в Комздраве Петербурга предположили, что город преодолел пик пятой волны коронавируса. В связи с этим с понедельника  больницы города начнут возвращаться к штатному режиму работы.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба с коронавирусом, естественный иммунитет к коронавирусу, здоровье, лечение, медицина, петербуржцы
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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