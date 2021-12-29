Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%

В России общий коллективный иммунитет достиг 61,9%.

В Петербурге на 1,4 % снизился коллективный иммунитет к COVID-19. Теперь этот показатель составляет 85,5%. Об этом сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф".

В России общий коллективный иммунитет достиг 61,9%. Ранее он был выше почти на 3%. Тенденция связана со снижением иммунитета граждан, которые перенесли недуг более полугода назад.

Однако в Комздраве Петербурга предположили, что город преодолел пик пятой волны коронавируса. В связи с этим с понедельника больницы города начнут возвращаться к штатному режиму работы.

Фото: Piter.tv