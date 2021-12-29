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Хирургический корпус Детской клинической больницы имени Филатова возвращается к штатному режиму работы
Сегодня, 21:35
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Хирургический корпус Детской клинической больницы имени Филатова возвращается к штатному режиму работы

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Власти больше не планируют перепрофилировать стационары под лечение коронавирусных больных.

С понедельника в Петербурге больницы города начнут возвращаться к штатному режиму работы. Ковидные стационары постепенно будут обратно перепрофилировать. Об этом сообщил глава Комздрава города Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К привычному режиму работы вернется хирургический корпус Детской клинической больницы имени Филатова. По словам представителя Смольного, в детских стационарах свободно 36% коек для ковидных пациентов.

Сейчас в Северной столице для больных COVID-19 выделено более 10 тыс. мест. Лисовец считает, что этого количества достаточно.

Ранее на Piter.tv: в Комздраве Петербурга предположили, что город преодолел пик пятой волны коронавируса.

Фото: Piter.tv

 

Теги: больница филатова, возвращение к штатному режиму работы, дмитрий лисовец, ковидные меры, комздрав
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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