В Комздраве Петербурга предположили, что город преодолел пик пятой волны коронавируса

По словам главы Комздрава, в городе перестало расти число заболевших.

В комитете по здравоохранению Петербурга предположили, что город преодолел вспышку "омикрона". Об этом заявил руководитель ведомства на своей станице "ВКонтакте".

По словам представителя Смольного, в Северной столице снижается число зараженных COVID-19. Так, сейчас коронавирус переносят 287 тыс. жителей. Днем ранее этот показатель составлял 290 тыс. человек, а за день до этого - 297 тыс. Такая тенденция позволяет сделать вывод, что ковидная обстановка в городе становится лучше. Чиновник рассчитывает, что пик пятой волны пандемии пройден.

В поликлиниках Петербурга пациентов принимают 1 тыс. студентов медицинских вузов, помогают им волонтеры и работники других медицинских организаций. Информация о многочасовых очередях, по словам Лисовца, не подтвердилась.

Ранее на Piter.tv: за сутки в Петербурге вакцину от коронавируса сделали 187 подростков.

Фото: Piter.tv