За сутки в Петербурге вакцину от коронавируса сделали 187 подростков

На сегодняшний день запас препарата составляет 679 тыс. доз.

За последние 24 часа в Петербурге прививку от коронавируса сделали 187 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 12 февраля.

Кроме того, в городе вакцинировались от инфекции впервые 1,4 тыс. человек. Еще 5,4 тыс. жителей получили второй компонент препарата.

В городе работают 190 пунктов вакцинации. Из них в 92 прививки делают подросткам. На сегодняшний день запас вакцины составляет 679 тыс. доз.

Ранее на Piter.tv: в период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников.

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