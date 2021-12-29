За сутки в Петербурге вакцину от коронавируса сделали 187 подростков

За последние 24 часа в Петербурге прививку от коронавируса сделали 187 детей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 12 февраля.
Кроме того, в городе вакцинировались от инфекции впервые 1,4 тыс. человек. Еще 5,4 тыс. жителей получили второй компонент препарата.
В городе работают 190 пунктов вакцинации. Из них в 92 прививки делают подросткам. На сегодняшний день запас вакцины составляет 679 тыс. доз.
Ранее на Piter.tv: в период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все