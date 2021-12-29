Более 20 тыс. петербуржцев получили положительный ПЦР-тест

Ушли из жизни 69 человек.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 21 689 горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 февраля.

Победить болезнь смогли более 15 тыс. жителей. Ушли из жизни 69 человек. Еще 742 больных COVID-19 попали в стационары. Свыше 600 пациентов получили справку о выписке.

Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%. Связано это со уменьшением числа горожан, желающих сделать прививку от коронавируса. Однако Дмитрий Лисовец успокаивает, он считает, что в Северной столице пройден пик пятой волны.

Вопрос с кадрами в поликлиниках постепенно решается. Переболевшие ковидом врачи возвращаются к работе. Помогают им свыше 1 тыс. студентов медицинских вузов, 500 врачей из других медицинских организаций и около 300 волонтеров.

Фото: Piter.tv