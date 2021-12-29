В Петербурге больничный лист будут оформлять дистанционно за 24 часа

Вопрос с кадрами в поликлиниках постепенно решается. Переболевшие ковидом врачи возвращаются к работе.

Больничные листы будут оформлять в Петербурге за 24 часа. Об этом сообщил глава комздрава города Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вопрос с кадрами в поликлиниках постепенно решается. Переболевшие ковидом врачи возвращаются к работе. Помогают им свыше 1 тыс. студентов медицинских вузов, 500 врачей из других медицинских организаций и около 300 волонтеров.

За последние сутки в России выявили 203 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось более 700 человек. Справку о выздоровлении получили 112 тыс. жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Северной столице снизился до 85,5%. В России общий коллективный иммунитет достиг 61,9%. Тенденция связана со снижением иммунитета граждан, которые перенесли недуг более полугода назад.

Ранее на Piter.tv: хирургический корпус Детской клинической больницы имени Филатова возвращается к штатному режиму работы.

Фото: Piter.tv