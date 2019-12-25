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За минувшие сутки в Ленобласти 182 человека заболели коронавирусом и 13 умерли
Сегодня, 11:01
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За минувшие сутки в Ленобласти 182 человека заболели коронавирусом и 13 умерли

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В "зеленой COVID-зоне" Ленобласти остается только Кингисеппский район, но и в нем наблюдается существенный прирост заболеваемости.

За прошедшие сутки, 30 июня, в Ленинградской области было выявлено 182 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. 13 заболевших коронавирусом скончались. По официальной статистике ведомства, в регионе за все время пандемии было зарегистрировано 48953 заболевших. 44443 человека выздоровели. 

Оперативный штаб по борьбе с распространением вируса представляет следующую динамику заболеваемости в Ленинградской области:

На текущий момент наибольшее количество заболевших зафиксировано в следующих районах и населенных пунктах:

Так называемая "третья волна" коронавируса, вызванная новым индийским штаммом, привела к расширению "красной зоны" с максимальными санитарно-эпидемиологическими ограничениями и введению обязательной вакцинации для многих категорий граждан. 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19 ленобласть, вакцинация, индийский штамм, ковид-статистика, коронавирус, красная зона, пандемия, сводка смертность заболеваемость, третья волна
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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