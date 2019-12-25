За минувшие сутки в Ленобласти 182 человека заболели коронавирусом и 13 умерли

В "зеленой COVID-зоне" Ленобласти остается только Кингисеппский район, но и в нем наблюдается существенный прирост заболеваемости.

За прошедшие сутки, 30 июня, в Ленинградской области было выявлено 182 новых случая коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Роспотребнадзор. 13 заболевших коронавирусом скончались. По официальной статистике ведомства, в регионе за все время пандемии было зарегистрировано 48953 заболевших. 44443 человека выздоровели.

Оперативный штаб по борьбе с распространением вируса представляет следующую динамику заболеваемости в Ленинградской области:

На текущий момент наибольшее количество заболевших зафиксировано в следующих районах и населенных пунктах:

Так называемая "третья волна" коронавируса, вызванная новым индийским штаммом, привела к расширению "красной зоны" с максимальными санитарно-эпидемиологическими ограничениями и введению обязательной вакцинации для многих категорий граждан.

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