За минувшие сутки ковидом заразились 57 жителей Ленобласти

В Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Лужском районах не было ни одного случая заражения.

В Ленобласти за минувшую среду коронавирусной инфекцией заразились 57 человек. Днем ранее было на 7 больше случаев инфицирования. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с ковидом.

Положительный тест на вирус получили в 13 районах Ленинградской области. В Волосовском районе – 3 новых случая, в Волховском – 3, во Всеволожском – 21, в Выборгском – 5, в Гатчинском – 3, в Киришском – 3, в Кировском – 3, в Ломоносовском – 2, в Подпорожском – 1, в Приозерском – 1, в Сланцевском – 1, в Тихвинском – 3, в Тосненском – 8.

В Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Лужском районах не было ни одного случая заражения.

Напомним, что в Ленобласти могут отменить масочный режим 27 мая. В общественных местах, кинотеатрах или кафе, теперь можно будет ходить без средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут ввести частичную "ковидную амнистию". Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей.

Фото: Piter.tv