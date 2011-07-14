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За минувшие сутки ковидом заразились 57 жителей Ленобласти
Сегодня, 21:49
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За минувшие сутки ковидом заразились 57 жителей Ленобласти

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В Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Лужском районах не было ни одного случая заражения. 

В Ленобласти за минувшую среду коронавирусной инфекцией заразились 57 человек. Днем ранее было на 7 больше случаев инфицирования. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с ковидом.

Положительный тест на вирус получили в 13 районах Ленинградской области. В Волосовском районе – 3 новых случая, в Волховском – 3, во Всеволожском – 21, в Выборгском – 5, в Гатчинском – 3, в Киришском – 3, в Кировском – 3, в Ломоносовском – 2, в Подпорожском – 1, в Приозерском – 1, в Сланцевском – 1, в Тихвинском – 3, в Тосненском – 8.

В Бокситогорском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Лужском районах не было ни одного случая заражения. 

Напомним, что в Ленобласти могут отменить масочный режим 27 мая. В общественных местах, кинотеатрах или кафе, теперь можно будет ходить без средств индивидуальной защиты. 

Ранее мы писали, что в Петербурге могут ввести частичную "ковидную амнистию". Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей.

Фото: Piter.tv

Теги: заражения, ковид, суточная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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