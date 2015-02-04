В Петербурге могут ввести частичную "ковидную амнистию"

Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей.

Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей.

Как рассказала глава пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, в приоритете контрольных мероприятий Петербурга была именно информационная работа по побуждению граждан и организаций к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а не привлечение к административной ответственности.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Так, город компенсирует гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований ковидных ограничений. Те, что уже назначены, но не оплачены, — прекратят взыскивать.

Беглов: ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения. По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы.

Фото: pexels

