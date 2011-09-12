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Беглов: ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения
Сегодня, 19:47
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Беглов: ситуация в Петербурге позволяет снять COVID-ограничения

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В людных местах сохранится рекомендательный характер использования масок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил. Что эпидемиологическая обстановка в городе позволяет отменить обязательный масочный режим и другие коронавирусные ограничения. Об этом он сообщил в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним. В людных местах они оправданы.

Напомним, что 13 мая губернатор Петербурга обратился к главе Роспотребнадзора РФ с просьбой отменить в городе масочный режим. Беглов отметил, что за последние 4 недели заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 40,6%.

Ранее мы писали, что в Ленобласти рассказали об отмене масочного режима. Власти уже направили обращение в Роскомнадзор.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, маски, ограничений, отмена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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