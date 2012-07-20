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В Ленобласти рассказали об отмене масочного режима
Сегодня, 18:10
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В Ленобласти рассказали об отмене масочного режима

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Власти уже направили обращение в Роскомнадзор.

В Ленинградской области могут отменить масочный режим. Власти уже направили обращение в Роскомнадзор, передает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу администрации. 

В понедельник, 16 мая, в области положительный тест на ковид получил 61 житель. По сравнению с прошлым месяцем, заболеваемость снизилась в два раза. За месяц суточная смертность из-за коронавирусной инфекции составила не более двух человек, рассказали в оперштабе. 

Ранее мы писали, что в комздраве Петербурга рассказали, что в городе снижается число зараженных COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: власти, ленобласть, область, роскомнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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