В Ленобласти рассказали об отмене масочного режима

Власти уже направили обращение в Роскомнадзор.

В Ленинградской области могут отменить масочный режим. Власти уже направили обращение в Роскомнадзор, передает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу администрации.

В понедельник, 16 мая, в области положительный тест на ковид получил 61 житель. По сравнению с прошлым месяцем, заболеваемость снизилась в два раза. За месяц суточная смертность из-за коронавирусной инфекции составила не более двух человек, рассказали в оперштабе.

Ранее мы писали, что в комздраве Петербурга рассказали, что в городе снижается число зараженных COVID-19.

Фото: Piter.tv