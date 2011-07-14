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В Ленобласти могут отменить масочный режим 27 мая
Сегодня, 20:59
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В Ленобласти могут отменить масочный режим 27 мая

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В общественных местах, кинотеатрах или кафе, теперь можно будет ходить без средств индивидуальной защиты. 

В Ленинградской области планируют отменить масочный режим в пятницу, 27 мая. Об этом рассказали в Telegram-канал "Тайна Ленинградского двора".

Предполагается, что ношение масок будет в рекомендательном характере. В общественных местах, кинотеатрах или кафе, теперь можно будет ходить без средств индивидуальной защиты. 

Ранее с 27 мая в Петербурге отменят ношение масок. Также с 27 мая использование масок в Петербурге носит рекомендательный характер. При этом организациям рекомендовали обеспечить возможность их использования работниками и посетителями. Иные ограничения продлеваются по 1 июля.

Фото: pixabay
 

Теги: антиковидные ограничения, маски, отмена масок, режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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