За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 2 тыс. петербуржцев

От болезни скончались 52 человека.

Еще 2 072 жителей Петербурга получили положительный тест на коронавирус. Накануне зараженных было на 100 больше. Об этом сообщили в оперативном штабе в субботу, 25 декабря.

Вылечиться от недуга смогли почти 2,9 тыс. жителей. Ушли из жизни 52 зараженных. Более 390 человек попали в больницу с COVID-19. Днем ранее это число было ниже. В реанимацию перевели около 590 пациентов. Еще 313 больных подключили к аппаратам ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские торговые центры не готовы к введению QR-кодов со 2 января.

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