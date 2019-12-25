В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2117 человек

55 человек не победили вирус.

Петербург остается на втором место по суточному числу заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в городе заболели 2 117 человек (накануне – 2 198 человек), выздоровели – 2 704 человека и 55 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 839 762 человека, победили вирус 782 871 человек и 27 629 человек скончалось из-за коронавируса.

Из-за хорошего темпа вакцинации от ковида Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Фото: Piter.TV