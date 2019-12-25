В Петербурге уменьшилось суточное число госпитализированных с COVID-19

За сутки с коронавирусом госпитализировали 373 человека (накануне – 421 человек).

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 24 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализировали 373 человека (накануне – 421 человек) , а выписали 379 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 970 человек (свободно 39% инфекционных коек): 581 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 313 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 188 человек, в "Заре" – 507 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 85 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 24 991 человек.

Петербург все еще остается на втором месте по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом в городе заболели 2 117 человек (накануне – 2 198 человек), выздоровели – 2 704 человека и 55 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV