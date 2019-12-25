За минувшие сутки еще 9 тыс. петербуржцев закончили цикл вакцинации

Теперь в городе привиты 1,59 млн человек.

За последние 24 часа в Петербурге полностью привились 9 008 человек. А первый этап вакцинации прошли еще 2 844 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе 18 сентября.

На сегодняшний день в городе осталось более 603 тыс. ампул с препаратом от коронавируса. Прививку от COVID-19 можно сделать в любом из 172 пунктов вакцинации. ПЦР-тест горожане могут пройти в 60 лабораториях города.

Напомним, что для пациентов с коронавирусом свободно 23,5% коек в стационарах Петербурга. За минувшие сутки в больницы поступило 344 пациента с коронавирусной инфекцией. Выписались 222 жителя Северной столицы. Еще 419 человек находятся в реанимации, а 153 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге скончались еще 36 пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv