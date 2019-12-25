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В Петербурге скончались еще 36 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 13:41
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В Петербурге скончались еще 36 пациентов с коронавирусом

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Победить болезнь смогли 1 128 человек.

За последние сутки в городе на Неве зарегистрировали 36 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе 18 сентября.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вновь превысил норму и составил 1,39 при удовлетворительном показателе в единицу. Активность на улицах на сегодня составляет 72%. В городе за минувшие 24 часа инфекция подтвердилась у 1 791 человек. Победить COVID-19 смогли 1 128 петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в СПбГУ появился Центр изучения постковидного синдрома.

Фото: Piter.tv

Теги: ковидная статистика, оперативный штаб, число летальных исходов
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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