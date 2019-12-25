Для пациентов с коронавирусом свободно 23,5% коек в стационарах Петербурга

На сегодняшний день в городе работают 14 больниц, которые принимают больных COVOD-19.

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернуто 5 313 коек. Однако 4 183 из них заняты. Таким образом, в ковидных стационарах города свободно 23,5% мест. Об этом сообщили в оперативном штабе 18 сентября.

За минувшие сутки в больницы поступило 344 пациента с коронавирусной инфекцией. Выписались 222 жителя Северной столицы. Еще 419 человек находятся в реанимации, а 153 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что за последние 24 часа коронавирус обнаружили почти у 1,8 тыс. петербуржцев. 36 жителей города не смогли справиться с болезнью. Еще 1 128 горожан вылечились.

Ранее на Piter.tv сообщили, что больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно.

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