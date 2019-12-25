  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно
Сегодня, 9:18
79
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно

0 0

Некоторые горожане уверены, что вирус "сбежал" из лаборатории Уханя из-за халатности.

В четверг, 16 сентября, автомобильный сайт "Дром" поделился с Piter.tv данными своего опроса: горожане поделились мнением о происхождении коронавирусной инфекции. 

Больше половины опрошенных петербуржцев считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. При этом 44% ответили, что это сделали не китайцы, и только 10% винят граждан Поднебесной. Так, 29% предполагают, что вирус распространился из лаборатории в Ухане из-за халатности. Еще 12% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. 

В целом по стране около 65% опрошенных считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. Часть участников опроса высказались против теорий об искусственном происхождении болезни. Многие также согласились, что, как только заболели, поняли ужас вируса и не желают никому это перенести.

Ранее мы писали, что за последние сутки с COVID-19 и пневмонией в Петербурге госпитализировали 300 человек.

Фото: Pexels

Теги: коронавирус, опрос, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии