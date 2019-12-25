Больше половины петербуржцев считают, что коронавирус создан искусственно

Некоторые горожане уверены, что вирус "сбежал" из лаборатории Уханя из-за халатности.

В четверг, 16 сентября, автомобильный сайт "Дром" поделился с Piter.tv данными своего опроса: горожане поделились мнением о происхождении коронавирусной инфекции.

Больше половины опрошенных петербуржцев считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. При этом 44% ответили, что это сделали не китайцы, и только 10% винят граждан Поднебесной. Так, 29% предполагают, что вирус распространился из лаборатории в Ухане из-за халатности. Еще 12% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши.

В целом по стране около 65% опрошенных считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. Часть участников опроса высказались против теорий об искусственном происхождении болезни. Многие также согласились, что, как только заболели, поняли ужас вируса и не желают никому это перенести.

Ранее мы писали, что за последние сутки с COVID-19 и пневмонией в Петербурге госпитализировали 300 человек.

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