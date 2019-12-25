  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки с COVID-19 и пневмонией в Петербурге госпитализировали 300 человек
Сегодня, 12:58
108
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки с COVID-19 и пневмонией в Петербурге госпитализировали 300 человек

0 0

Показатели по госпитализации и количеству больных пошли в рост.

Смольный опубликовал актуальную статистику по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Петербурге. За последние сутки в инфекционные стационары поступило 300 человек, выписано — 270.

В Петербурге свободны 24,94% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. В реанимации находятся 404 человека. Амбулаторно лечатся почти 19 тыс. человек. 

Количество заболевших за последние сутки по сравнению с прошлым днем выросло почти вдвое. За сутки от COVID-19 привились более 11 тыс. человек, из них 2882 — первично.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии