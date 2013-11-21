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В Петербурге вновь к среде подскочило число заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 11:25
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В Петербурге вновь к среде подскочило число заболевших COVID-19 за сутки

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Число выздоровевших при этом меньше числа заболевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 1609 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 839.

902 человека выздоровели, 38 человек ушли из жизни. Уже четвертую неделю количество заболевших растет именно к среде. 

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 18 841 случай заболевания, 17 039 человек были выписаны по выздоровлению, 792 человека скончались.

Темп вакцинации в Петербурге при нынешней ситуации замедлился. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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