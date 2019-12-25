За сутки почти 1,8 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом

Накануне инфекцию обнаружили у 1 738 человек, что на 60 меньше, чем сегодня.

За минувшие сутки еще 20 329 россиян заразились COVID-19. У 8,1% больных вирус не имел клинических проявлений. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с недугом 18 сентября.

Больше всего заболевших сегодня в Москве - коронавирус выявили у 2 746 тыс. человек. Петербург занимает вторую строчку в печальной статистике. Здесь COVID-19 обнаружили у 1 791 пациентов. На третьем месте - Подмосковье, где вирус нашли у 915 человек. В Ленобласти инфекцию подхватили еще 196 жителей.

Выписались из больниц 16 247 россиян. Из них 1 128 - жители Петербурга. Также за сутки зарегистрировали 799 летальных исходов в стране. В городе на Неве скончались еще 40 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России разработали тест, который определит коронавирус по любым пробам биологических жидкостей.

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