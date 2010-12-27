За июль в Ленинградской области ликвидировали 299 свалок

За прошедший месяц госэконадзор назначил штрафов почти на 4 миллиона рублей.

За июль 2018 года комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области и его подведомственным учреждением "Леноблэкоконтроль" проведено 163 проверки, в ходе которых выявлено 283 нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедший месяц вынесено 78 постановлений о привлечении к административной ответственности, назначено штрафов на общую сумму более 3,8 млн. рублей. За этот же период в регионе убрали 299 свалок общим объемом 12 138 м3.

Наибольшее количество несанкционированных свалок убрано в Выборгском (73 свалки объемом 3100 м3), Приозерском (40 свалок объемом 3300 м3) и Всеволожском (40 свалок объемом 1600 м3) районах.

Вчера читатель Piter.TV сообщил о несанкционированной свалке в Токсовском лесу.

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