В Выборгском районе за неделю убрали 63 свалки

Всего в Ленинградской области ликвидировали 199.

В течение недели, с 16 по 23 июля на территории Выборгского района было уничтожено 63 свалки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего на территориях муниципальных образований и в лесах Ленобласти от мусора очищено более 9,5 тысяч кв метров. Наибольшее количество мусора убрали как раз в Выборгском районе. В Приозерском и Выборгском районах находились самые крупные места несанкционированного размещения отходов. Из гаражного массива на улице Большая Каменная в Выборге вывезли свалку в 500 кв.м. В Некрасовском участковом лесничестве Приозерского района самая большая свалка занимала 400 кв.м.

Комитет государственного экологического надзора возбудил 17 административных дел и назначил штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей.

Также Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области ранее оштрафовал Гатчинскую компанию на 180 000 рублей.

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