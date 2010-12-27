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В Выборгском районе за неделю убрали 63 свалки
Сегодня, 11:00
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nastya960
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В Выборгском районе за неделю убрали 63 свалки

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Всего в Ленинградской области ликвидировали 199.

В течение недели, с 16 по 23 июля на территории Выборгского района было уничтожено 63 свалки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Всего на территориях муниципальных образований и в лесах Ленобласти от мусора очищено более 9,5 тысяч кв метров. Наибольшее количество мусора убрали как раз в Выборгском районе.  В Приозерском и Выборгском районах находились самые крупные места несанкционированного размещения отходов. Из гаражного массива на улице Большая Каменная в Выборге вывезли свалку в 500 кв.м. В Некрасовском участковом лесничестве Приозерского района самая большая свалка занимала 400 кв.м.

Комитет государственного экологического надзора возбудил 17 административных дел и назначил штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей.

Также Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области ранее оштрафовал Гатчинскую компанию на 180 000 рублей. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: выборсгкий район , ленобласть , мусор , свалка
Категории: Лента новостей Выборг

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