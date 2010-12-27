За нарушение экологии Гатчинскую компанию оштрафовали

На 180 000 рублей.

За нарушение правил охраны атмосферного воздуха Гатчинской компании назначен штраф. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Комитет вынес постановление о привлечении к ответственности ООО "Партнер" после рассмотрения материалов Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Компания находится на Пешкинском шоссе в Гатчине, она занимается эксплуатацией нежилых помещений, для отопления которых использует стационарную газовую котельную. В атмосферу выбрасываются загрязнения, которые превышают допустимую норму.

За совершение указанного правонарушения ООО "Партнер" получил штраф на сумму 180 000 рублей.

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