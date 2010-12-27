В Токсовском лесу обнаружили несанкционированную свалку

Свалка находится в лесу за зубровником.

В лесу за зубровником в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили 12 самосвалов мусора в одном месте. Об этом Piter.TV сообщил очевидец.

Свалка находится недалеко от разрушенного бетонного моста через реку Пипполовка, между поселками Рапполово и Сярьги. Мужчина ужасается такой находке и просит помощи у высших инстанций. Он дал даже координаты, где находятся залежи мусора.

В очередной раз поехал прокатиться на велосипеде в лес за зубровник, ужаснулся, когда насчитал минимум 12 самосвалов мусора в одном месте. Вот координаты этого места: 60,1450440, 30,4124390 . Кто знает, куда можно обратиться по данному поводу, кто может помочь? Очевидец

Недавно мы сообщали, что вТоксово прямо у ж/д станции находятся залежи мусора.

Фото: читатель Piter.TV