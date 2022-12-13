За год квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 16%

В категории "комфорт" средний чек вырос на 18%, до 7,3 млн рублей, за два года.

В новостройках Петербурга за год квартиры подорожали на 16%, до 8,5 млн рублей. Об этом 3 февраля информируют данные консалтинговой компании Nikoliers.

В категории "комфорт" средний чек вырос на 18%, до 7,3 млн рублей, за два года. В категории "бизнес" на — 11%, до 14,2 млн рублей. Эксперты отмечают, что за три площади квартир стали уменьшаться. Так, средняя площадь жилья в комфорт-классе за указанный период сократилась на 6,8 "квадрата" — до 44,5. В более высокой категории — бизнес — квартиры стали меньше на 13,1 "квадрата", теперь их площадь составляет лишь 61,1.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области сокращается средняя площадь квартир. У большинства строящихся квартир (75%) площадь не больше 55 квадратных метров. В Ленобласти их количество и вовсе превышает 85% от общество числа новостроек на рынке. Семьи с детьми хотят жить в более просторных квартирах – таких оказалось 67% среди опрошенных по стране.

Фото: piter.tv



